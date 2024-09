Video Gol e Highlights Catanzaro-Cremonese 1-2: sintesi 20-09-2024

Il Risultato di Catanzaro-Cremonese 1-2: i lombardi vincono in Calabria con una prova di carattere, ma i calabresi possono rimpiangere alcune chance non sfruttate al meglio.

Compagnon risponde a Castagnetti, ma a ridosso del 90° Barbieri piazza il colpaccio.

La Cremonese va a 10 punti ed è 2° a un solo punto dal Pisa, mentre il Catanzaro resta 14° con 6.

La Sintesi di Catainzaro-Cremonese 1-2

I lombardi partono a razzo e al 5° sono già avanti grazie a Castagnetti: dotato di una certa abilità balistica, il centrocampista crossa sugli sviluppi di un corner corto dalla destra e sorprende Pigliacelli con una traiettoria tanto involontaria quanto perfida.

Al 9° minuto un tiro di De Luca viene murato dalla difesa e arriva sul piede di Vazquez, ma la punta ospite si allunga troppo il pallone e calcia altissimo da ottima posizione.

All’11° il Catanzaro sfiora il pareggio al primo affondo: Bonini serve in area Iemmello, che conclude in diagonale mancando l’angolo di pochissimo. Non sbaglia, invece, Compagnon al 28°: l’esterno giallorosso riceve palla da Situm e, dopo una gran falcata sulla fascia destra, incrocia con il destro trovando l’1-1.

Dopo circa quindici minuti privi di sussulti, gli ospiti vanno vicini al nuovo vantaggio al 45°: De Luca impatta di testa una punizione di Castagnetti, ma la sfera va oltre la traversa. Il primo tempo finisce qui.

Nel secondo parziale il Catanzaro tiene meglio il campo e ha un paio di opportunità per far male, ma manca di precisione e le azioni migliori sfumano sul più bello.

Non accade granché fino al minuto 89, nel quale gli ospiti passano improvvisamente in vantaggio grazie a due dei subentrati: Johnsen controlla un lancio lungo e manda alla conclusione Barbieri, che non sbaglia a tu per tu con Pigliacelli; il VAR convalida due minuti dopo.

I minuti di recupero sono sei, ma l’unica emozione è il gol divorato dall’ex Vandeputte, che spreca il 3-1 con un clamoroso liscio in area. Altro non accade.

Highlights e Video Gol di Catanzaro-Cremonese 1-2

Il Tabellino di Catanzaro-Cremonese 1-2

Catanzaro (4-2-3-1): Pigliacelli; Situm, Brighenti, Antonini, Bonini; Pompetti (80′ Koutsoupias), Petriccione; Compagnon (59′ Cassandro), Iemmello (65′ Pittarello), D’Alessandro (59′ Pagano); Biasci (80′ Seck). Allenatore: Caserta

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Moretti, Bianchetti, Antov; Zanimacchia (95′ Pickel), Collocolo, Castagnetti, Vandeputte (95′ Quagliata), Sernicola (67′ Barbieri); De Luca (73′ Johnsen), Vazquez. Allenatore: Stroppa

Marcatori: 5′ Castagnetti, 28′ Compagnon e 89′ Barbieri

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Collocolo, Iemmello, Antov, Cassandro, Moretti e Vazquez

