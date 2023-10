Video gol e highlights Atalanta-Juventus 0-0: sintesi 01-10-2023

Video gol e highlights Atalanta-Juventus 0-0: finisce senza reti una gara che i bergamaschi avrebbero meritato di vincere.

Atalanta-Juventus 0-0: finisce senza reti uno dei match più attesi di questa settima giornata.

La squadra di Gasperini si conferma grande di questo campionato e, per tutto il secondo tempo, mette sotto una Juve quasi mai realmente pericolosa.

Solo Szczesny, miracoloso su una punizione di Muriel, e un Koopmeiners che spreca due ghiotte occasioni nel finale, tolgono alla “Dea” la gioia dei tre punti.

Gli uomini di Allegri scivolano a meno quattro dal primo posto, ma si chiamano già fuori dalla lotta per il titolo. CIò che preoccupa è l’atteggiamento dei bianconeri, incapaci di raggiungere quella maturità necessaria a lottare per il titolo.

Ogni qualvolta vi sia da spingere sull’acceleratore per dare continuità ai risultati e insidiare le formazioni di testa, Chiesa e company offrono prestazioni scialbe (senza nulla togliere ai meriti dei nerazzurri). L’obiettivo resta il quarto posto, ma con un’Atalanta così non sarà scontato raggiungerlo.

Max Allegri, allenatore della Juventus. Immagine dall’archivio Stadiosport

La sintesi di Atalanta-Juventus

Primi minuti abbastanza equilibrati, con l’Atalanta che si guadagna un corner grazie a una sortita di Ruggeri, e la Juventus che prova ad innescare Chiesa, per un paio di volte, senza grande successo.

Prima grande occasione verso il quarto d’ora, con Zappacosta che riceve dalla destra, e ci prova nuovamente dopo una ribattuta di un difensore. Palla sul fondo.

Kean e Chiesa provano a combinare al limite dell’area, ma l’appoggio del classe 2000 è forse troppo corto, e l’ex Viola perde il tempo per far proseguire l’azione.

Proprio questo il problema della squadra di Allegri, che fatica durante prima mezz’ora ad essere precisa nella costruzione.

Un fallo di Toloi al limite dell’area frutta una punizione che Chiesa calcia sulla barriera. Dagli sviluppi di un corner successivo, Musso è reattivo su un tentativo di Fagioli.

Kean riceve spalle alla porta, e si fa largo con una serpentina. Il suo sinistro è preda di Musso.

Si va al riposo senza reti segnate. Nella ripresa ci prova Ederson, ma il suo tentativo è alto. La difesa nerazzurra regala un pallone velenoso a Chiesa, al limite dell’area, Musso si oppone alla conclusione dell’ex Fiorentina.

L’Atalanta prende in mano il controllo e, pur senza creare grosse occasioni, mantiene la Juve nella sua metà campo. I bianconeri sprecano un’opportunità in contropiede, con Chiesa che non aggancia il suggerimento di Cambiaso.

Nella Juve c’è spazio per Kostic e Miretti, al posto di Cambiaso e Fagioli. Nell’Atalanta, oltre a Muriel, fa il suo ingresso Kolasinac.

L’occasione più ghiotta del secondo tempo arriva proprio dai piedi di Muriel: gran calcio piazzato dai 30 metri, con Szczesny che toglie la minaccia dall’incrocio con un intervento spettacolare.

L’Atalanta gestisce il possesso, mentre la Juventus non riesce a farsi pericolosa. La “Dea” ci prova, invece, con un paio di conclusioni da parte di Ederson, murato da Locatelli, e Koopmeiners, fermato da Szczesny.

Nel recupero è ancora Koopmeiners a sprecare su servizio di Bakker, dalla sinistra, mandando la palla alta.

Non vi saranno altre occasioni: finisce in un pareggio senza reti la gara tra Atalanta e Juventus, con i bergamaschi che devono recriminare qualcosa soprattutto per le chances sprecate nel finale.

Highlights e Video gol di Atalanta-Juventus 0-0

Il tabellino di Atalanta-Juventus 0-0

Atalanta: Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Palomino, Pasalic, Muriel, Bakker, Zortea, Kolasinac, Adopo, Hateboer, Miranchuk.

Allenatore: Gasperini.

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Kean.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Kostic, Huijsen, Yildiz, Iling-Junior, Miretti, Weah, Rugani, Mancini, Nicolussi Caviglia.

Allenatore: Allegri.