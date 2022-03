Verona-Napoli 1-2, post-partita Spalletti: “Vittoria importante dopo una settimana difficile. Partita di grande attenzione”

Il Napoli vince a Verona per 2-1 con uno straordinario Osimhen. Gli azzurri rispondono al Milan ed attendono il risultato dell’Inter. Le parole di Luciano Spalletti al termine della conferenza.

La scossa c’è stata. Il Napoli è ritornata alla vittoria dopo la sconfitta contro il Milan. Paradossalmente, gli azzurri hanno un andamento decisamente migliore fuori casa rispetto a quello in casa. Ma bisognava riavvolgere il nastro dopo una settimana davvero pesantissima. Così ha descritta questi sette giorni, Luciano Spalletti nella conferenza post-partita.

Una buona partita di attenzione e di grande sacrificio contro un Verona allenato da un ottimo allenatore quale Igor Tudor. Il carattere, che non si è visto nella scorsa giornata, è venuto fuori e c’era tanta voglia da parte dei giocatori. Tutto merito grazie anche a Osimhen che contro il Milan aveva fame di gol. Si è ripreso, e alla grande, contro gli scaligeri, segnando la sua doppietta personale.

Il nigeriano sta crescendo tantissimo anche se sui movimenti ha ancora da migliorare. L’entusiasmo è ritornato, spinti anche dai tifosi che sono arrivati fino a Verona per supportare i propri giocatori. Oggi la squadra ha funzionato in maniera perfetta come Anguissa che, complici gli infortuni, aveva visto poche volte il campo.

Anche Lobotka ha sorpreso mentre a non aver giocato è stato Zielinski, escluso anche dagli undici titolari. Deve riprendersi, ha ammesso il tecnico, non succede nulla se salta una partita, deve essere al meglio per poter partire dal primo minuto. La piazza vuole continuare a sognare ma serve grande determinazione da parte di tutti. Le possibilità ci sono e devono essere sfruttate.

Rispetto a Milan ed Inter, il Napoli ha un calendario molto più complesso dove dovrà incrociare altre big. La prossima sarà sabato pomeriggio contro l’Udinese, al Maradona, ed il Napoli vorrà cercare di ritrovare i tre punti tra le proprie mura domestiche.

