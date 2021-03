Verona-Milan, Diretta TV- Streaming e probabili formazioni (7-03-2021)

Trasferta ostica questa per il Milan. Il Verona è in forma smagliante e vuole continuare nel suo strepitoso campionato. Il Milan dell’ultimo periodo è troppo altalenante, deve ritrovare un pò di continuità. Gara difficile per entrambe le squadre.

Il Verona viene da 8 punti nelle ultime 4 partite. E’ estremamente in forma e punta a fare lo scherzetto al “diavolo” rossonero.

Il Milan invece nelle ultime 4 partite ha conquistato solo 4 punti, la metà esatta del Verona, urgono punti per invertire la rotta e puntare decisi alla zona Champions League, vitale per tutta la squadra, dirigenza compresa.

Verona-Milan, 26° giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Verona-Milan:

Dawidowicz verrà preferito al posto di Ceccherini. Tameze uscito malconcio a causa di un affaticamento al polpaccio. Per il resto Ivan Juric imposterà il solito 3-4-2-1 con Barak e Zaccagni dietro l’unica punta Lasagna.

Stefano Pioli dovrà fare i conti con i soliti indisponibili. Mancheranno ancora Bennacer, Calhanoglu, Mandzukic, Ibraimovic e Daniel Maldini. Classico 4-2-31- con Calabria e Tomori in difesa con Romagnoli e Theo Hernandez. Tonali a centrocampo e Krunic al posto di Diaz sulla trequarti.

Probabili formazioni Verona-Milan:

Verona (3-4-2-1): Silvestri, Dawidowicz, Günter, Magnani, Faraoni, Sturaro, Veloso, Lazovic, Barák, Zaccagni, Lasagna.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernadez, Kessie, Tonali, Saelemaekers, Krunic, Rebic, Leao.

Come vedere Verona-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Verona e Milan, valida per la 26° giornata di Campionato, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre). C’è inoltre l’opzione rappresentata da Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Verona-Milan, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Verona-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Verona Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Verona-Milan:

Sono 45 i precedenti in casa del Verona, con 13 successi per i veronesi, 12 pareggi e 10 vittorie dei rossoneri. L’ultimo successo del Verona risale alla stagione 2017/18, fu un 3-0 con le reti di Caracciolo, Kean e Bessa. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2000/01, gol di Bonazzoli e Ambrosini. L’ultimo successo dei rossoneri risale alla scorsa stagione. 0-1 con gol di Piatek su rigore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS