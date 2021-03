Verona-Milan 0-2, Voti, pagelle e analisi, Vittoria di carattere del Milan

Nonostante le assenze di molti infortunati, il Milan di Pioli sbanca il “Bentegodi” di Verona. Vantaggio su punizione firmata da Krunic, raddoppio con un bellissimo gol da parte di Dalot. Vittoria di squadra dei rossoneri.

Top 3 Milan:

Krunic 7,5 Partita esemplare. Non solo segna su punizione il bellissimo gol dello 0-1, ma salva anche di testa un tentativo offensivo del Verona scaturito da un corner.

Kessie 8 Dal punto di vista della prestazione probabilmente il migliore in campo. Non solo recupera tanti palloni, ma non sbaglia nulla, ne un contrasto ne un passaggio. Partita imperiale.

Romagnoli 7 Con la prova di oggi si prende una rivincita rispetto ad alcune ultime prestazioni, molto sotto le attese. Non sbaglia un intervento.

Flop Milan:

Leao 5,5 Fa da regista della manovra offensiva, fa salire molto i compagni, anche se non mostra molta cattiveria sotto-porta e in generale nell’area di rigore.

Tomori 5,5 Sbaglia qualcosa in difesa, specialmente sui palloni alti. Fisicamente si fa trovare pronto, ma rispetto a Roma mostra qualche sbavatura di troppo.

Verona-Milan 0-2

Top Verona:

Gunter 6,5 Decisamente il migliore in campo da parte dei veronesi. Difensore di assicura affidabilità e bravo nelle chiusure.

Dimarco 6,5 Forse avrebbe dovuto giocare dall’inizio. Quando entra in campo soprattutto con il suo piede da calci d’angolo mette molti palloni pericolosi, non sfruttati dai compagni.

Lasagna 6 Gioca molto spalle alla porta, sacrificandosi per la sua squadra. Peccato che i compagni non lo assistano molto.

Flop 3 Verona:

Lazovic 5 Decisamente il peggiore in campo della squadra di Juric. Viene annullato totalmente dagli uomini di Pioli.

Barak 5 Anche lui oggi viene contrastato efficacemente dall’organizzazione tattica degli uomini di Stefano Pioli. Ma veramente pericoloso.

Zaccagni 5 In genere è uno dei migliori in campo tra i ragazzi di Ivan Juric, ma oggi non offre una partita degna di nota.

Nessuno si aspettava oltre alla vittoria una vittoria così convincente dei rossoneri viste le tante assenze. Punti importanti nella corsa alla zona Champions League. Verona inesistente in tutto il primo tempo, viene fuori solo dopo il secondo gol del Milan, ma troppo poco per oggi.

