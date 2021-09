Under 21, Video gol-highlights Italia-Lussenburgo 3-0: sintesi 03-09-2021

Video gol-highlights Italia-Lussemburgo Under 21 3-0: i ragazzi di Nicolato non subiscono intoppi nel debutto alle qualificazioni per i prossimi Europei.

L’Italia di Paolo Nicolato batte nettamente il Lussemburgo nella gara di qualificazione agli Europei Under 21: gli azzurrini, in totale controllo della partita, archiviano la gara già dopo i primi dodici minuti con le reti di Pirola e l’autogol di Olesen. Chiude i conti il gol di Cancellieri nella ripresa.

Italia-Lussemburgo Under 21 3-0: la sintesi della partita

Subito azzurrini all’attacco e in vantaggio dopo appena sette minuti, con un colpo di testa di Pirola da azione d’angolo. Pochi minuti dopo, ancora da calcio piazzato, la nostra Nazionale trova il raddoppio: punizione dalla destra, pallone nel mezzo con Olesen che trafigge sfortunatamente il proprio portiere.

Carnesecchi si fa trovare presente su una conclusione di Alessio Curci, mentre Nicolato è costretto a ricorrere a un cambio nel finale di tempo per via dell’infortunio di Piccoli.

La ripresa vede l’Italia tornare all’attacco: Cancellieri riceve un pallone da corner, penetra in area, e batte Fox in diagonale. Per il resto è semplice gestione, con la squadra che si limita a far circolare il pallone e non concedere nulla agli avversari.

Per l’Italia si tratta della prima vittoria in questo gruppo F. I primi tre punti, che permettono ai ragazzi di Nicolato di mantenersi in scia del Montenegro (4 punti, ma due gare in più) e cominciare bene la marcia di avvicinamento agli Europei.

Italia-Lussemburgo under 21: video gol e highlights

Italia-Lussemburgo under 21: il tabellino

Italia-Lussemburgo 3-0: 7′ Pirola (I), 12′ Olesen (L, AG), 55′ Cancellieri (I=

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri. Ct: Paolo Nicolato.

LUSSEMBURGO (4-4-2): Fox; Bernardy, Olesen, D’Anzico, Schmit; Latic, Medina, Ikene, Osmanovic; Curci, Bernard. Ct: Cardoni.

Arbitro: Kralovic (Slovenia)

