Under 21, Dove vedere Italia-Montenegro in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 7-9-2021

Dove vedere Italia-Montenegro, qualificazioni Europei Under 21: probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming.

L’Italia di Paolo Nicolato torna subito in campo dopo aver battuto 3-0 il Lussemburgo. Sulla strada per le qualificazioni agli Europei 2023 ci sarà il Montenegro, squadra a quota quattro punti nel gruppo F, ma ha anche due partite in più degli “azzurri”. L’Italia ha vinto all’esordio mettendo in mostra alcuni debuttanti molto interessanti come Matteo Cancellieri, giovane attaccante cui Di Francesco sta dando molta fiducia al Verona.

Squadra audace ed offensiva quella di coach Miodrag Vukotic, che suole scendere in campo con il 4-2-3-1. Da capire se il maggior tasso tecnico degli azzurri, rispetto alle squadre finora affrontate, spingeranno il tecnico ad adottare un modulo più difensivo o se lo stesso proseguirà sullo stesso canovaccio tattico.

Italia-Montenegro Under 21: le ultime sulle formazioni

Nicolato dovrebbe far rifiatare alcuni dei reduci della partita contro il Lussemburgo, anche per dare spazio a tutti i suoi effettivi. Potrebbero trovare spazio elementi come Calafiori e Fagioli, subentrati al debutto. Carnesecchi dovrebbe conservare la propria posizione tra i pali; con Bellanova, Pirola, Carboni e, appunto, Calafiori in difesa; a centrocampo Tonali potrebbe comandare l’azione, con uno tra Rovella e Fagioli a fare da mezzala insieme a Ricci. In attacco, al fianco di Colombo e Cancellieri, potrebbe trovare spazio Yeboah.

Per ciò che riguarda il Montenegro, detto del possibile cambio di modulo, ipotizzando un 4-2-3-1 la squadra balcanica dovrebbe schierarsi come segue: Popovic in porta; Dresaj, Milic, Babic, Raznatovic in difesa; Brnovic e Kristovic la coppia in mediana, con Pesukic, Vukotic e Sijaric a supporto di Mijovic in attacco.

Le probabili formazioni di Italia-Montenegro Under 21

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Carboni, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Yeboah, Cancellieri. Ct. Nicolato.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Miic, Obradovic, Saletic; Brnovic, Janjic; Latkovic, Vukotic, Sijaric, Kristovic. Ct Vukotic.

Italia-Montenegro Under 21: diretta tv e streaming

• Partita: Italia-Montenegro Under 21

• Stadio Romeo Menti (Vicenza)

• Data: Martedì 7 settembre 2021

• Orario: 17:30

• Canale TV: Rai 2

• Streaming: RaiPlay

La gara Italia-Montenegro Under 21, in programma allo stadiuo Romeo Menti di Vicenza, domani, a partire dalle ore 17:30, sarà visibile in diretta televisiva su Rai 2. La diretta streaming è garantita dalla piattaforma Rai Play.

Migliori Bookmakers AAMS