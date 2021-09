Under 21, Dove vedere Italia-Lussemburgo in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 3-9-2021

Diretta tv e streaming Italia-Lussemburgo Under 21, qualificazioni Europee: dove vedere la partita e probabili formazioni.

L’Italia Under 21 comincia la sua marcia di avvicinamento agli Europei di categoria con la gara contro il Lussemburgo in programma domani pomeriggio, ore 17:30, presso lo stadio Castellani di Empoli. I ragazzi di Paolo Nicolato affronteranno questo primo appuntamento nell’intento di partire con il piede giusto e provare a staccare il “pass” per la manifestazione continentale quanto prima.

Il Lussemburgo ha già rimediato due sconfitte nelle prime giornate del raggruppamento (6-0 dalla Svezia e 2-1 contro il Montenegro). L’ostacolo non dovrebbe essere proibitivo per i nostri ragazzi, che comunque non devono correre il rischio di sottovalutare gli avversari.

Italia-Lussemburgo Under 21: le ultime sulle formazioni

Nicolato dovrebbe schierare il 4-3-1-2 con Carnesecchi in porta; Bellanova, Lovato, Carboni e Calafiori in difesa; a centrocampo, insieme a Tonali in regia, potrebbero giocare Ricci e Rovella; Fagioli potrebbe agire dietro a Esposito e Cancellieri.

Il Lussemburgo suole utilizzare il 4-3-3 con Kips in porta; Dzogovic, Olesen, Korac e Sacras in difesa; Latic, Ikene e Rupil a centrocampo; in attacco dovrebbero giocare Schaus, Curci e Bernard.

Italia-Lussemburgo Under 21: le probabili formazioni

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Carboni, Calafiori; Tonali, Ricci, Rovella; Fagioli; Esposito, Cancellieri. Allenatore: Nicolato

LUSSEMBURGO UNDER 21 (4-3-3): Kips; Dzogovic, Olesen, Korac, Sacras; Latic, Ikene, Rupil; Schaus, Curci, Bernard. Allenatore: Cardoni

Italia-Lussemburgo Under 21: dove vedere in diretta tv e streaming

La gara Italia-Lussemburgo under 21 verrà trasmessa in diretta dallo stadio Castellani di Empoli domani, a partire dalle 17:30, su Rai 2. Lo streaming è garantito da Rai Play.

