Under 21, Dove vedere Italia-Irlanda in diretta TV e streaming, probabili formazioni e orario 14-6-2022

Dove vedere Italia-Irlanda Under 21 in diretta TV e streaming. Il match si giocherà martedì 14 giugno alle 17.30 allo Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2 ed in streaming su Raiplay.

Partita determinante per l’Italia Under 21. Gli Azzurrini si giocano la qualificazione diretta agli Europei 2023 nella sfida contro l’Irlanda. Nella scorsa giornata la formazione di Paolo Nicolato ha giocato contro la Svezia. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Gustafson, è arrivato il pareggio grazie al rigore realizzato da Rovella nel secondo tempo.

Questo punto preziosissimo mette l’Italia in una posizione importante. Prima nel girone con 21 punti, ha proprio l’Irlanda alle sue spalle con 19 punti. Contro gli irlandesi serve una vittoria per poter giungere direttamente alla competizione. La squadra allenata da Jim Crawford viene da quattro vittorie consecutive e non perde proprio dalla sfida all’andata contro l’Italia terminata 2-0.

Partita: Italia-Irlanda Under 21

Italia-Irlanda Under 21 Data: 14 giugno

14 giugno Orario: 17:30

17:30 Canale tv: Rai 2

Streaming: Raiplay

Il match di qualificazione tra Italia ed Irlanda, come tutte le partite degli Azzurrini, sarà trasmessa in chiaro su Rai 2. Sarà possibile visionare il match in streaming tramite il sito o l’app Raiplay, scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Italia-Irlanda Under 21, le ultimissime

Nel 4-3-3, davanti a Carnesecchi la solita difesa con i due centrali Lovato e Okoli e come laterali Cambiaso con Parisi. Nella mediana, Ricci al fianco di Miretti e Rovella. Per l’attacco degli Azzurrini il tridente formato da Colombo, Pellegri assieme a Vignato.

4-4-2 per l’Irlanda. Maher a porta e con la difesa a quattro formata da O’Connor, McGuinness, Cashin ed Adaramola. Per il centrocampo i due playmaker Nosa e Coventry mentre sulle corsie laterali Smallbone e Wright. In attacco Kayode con Kerrigan.

Italia-Irlanda Under 21, le probabili formazioni

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Cambiaso, Lovato, Okoli, Parisi; Ricci, Miretti, Rovella; Colombo, Pellegri, Vignato.

IRLANDA U21 (4-4-2): Maher; O’Connor, McGuinness, Cashin, Adaramola; Smallbone, Nosa, Coventry, Wright; Kayode, Kerrigan.