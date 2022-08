Ufficiale: Wijnaldum alla Roma, ceduti Veretout-Marsiglia, Kluivert-Fulham, Perez-Celta e Villar-Sampdoria

Calciomercato Roma, ufficiale il colpo Wijnaldum a parametro zero. I giallorossi fanno cassa liberandosi di alcuni esuberi.

Sono ore di grande fermento sul fronte calciomercato Roma: il DS Pinto si sta dando da fare per completare la rosa a disposizione di Mourinho. Una squadra ambiziosa quella capitolina, che esce da questo mercato molto rinforzata.

Un ulteriore innesto a centrocampo sarà quello di Georginio Wijnaldum. L’ex Liverpool e PSG è sbarcato oggi nella capitale, ed è pronto a legarsi ai giallorossi, in prestito, per la prossima annata. I dettagli della trattativa col PSG ve li abbiamo già svelati: prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni, e parte dell’ingaggio a carico del Paris.

Wijnaldum, atterrato in queste ore a Ciampino, e domani svolgerà le visite mediche. Il suo acquisto fa sì che Mourinho possa disporre, a centrocampo, di due mediani dall’assoluto spessore internazionale: lui e Matic saranno la cerniera della squadra giallorossa, deputati ad infrangere le manovre avversarie e dare il la all’azione dei tre fantasisti davanti.

Georginio Wijnaldum con la maglia del PSG. Foto dal profilo Instagram dell’atleta

Calciomercato Roma: via diversi esuberi

Il capitolo più corposo di questa settimana di trattative ha riguardato le cessioni: ben quattro quelle che il DS Pinto conta di chiudere entro il weekend. La prima, nonché la più onerosa, riguarda il passaggio di Veretout al Marsiglia. L’ex Fiorentina torna in Ligue 1 a titolo definitivo, garantendo alla Roma introiti per 11 milioni più altri 4,5 di bonus, legati alle presenze e alla qualificazione del club alle prossime due edizioni della Champions League.

Un vero colpaccio per Pinto, che garantirà un’ottima plusvalenza (Veretout costa a bilancio circa nove milioni di euro), e libererà spazio a centrocampo, dove ormai il giocatore transalpino non avrebbe più tante chances di guadagnarsi una maglia da titolare.

Anche Carles Perez e Villar, presi nel 2020 dalla Liga spagnola. Villar è in trattativa con la Sampdoria, mentre Carles Perez potrebbe tornare in Spagna, al Celta Vigo. Per entrambi, la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto legato a determinate condizioni.

In ultimo, il Fulham sembra molto interessato a Kluivert. L’olandese, che ha giocato le ultime due stagioni in prestito al Lipsia e al Nizza, non rientra nei piani di Mourinho. Pinto proverà a trattare con gli inglesi (c’è già stato un incontro tra le parti), ma ad oggi nessun accordo è stato trovato.