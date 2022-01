Ufficiale: Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino e 1 punto di penalizzazione

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandea ha inflitto alla Salernitana la sconfitta a tavolino per 3-0 contro l’Udinese per la partita non disputata lo scorso 21 Dicembre. Ai campani comminato anche un punto di penalizzazione.

La partita tra Udinese e Salernitana, che avrebbe dovuto disputarsi lo scorso 21 Dicembre, non sarà recuperata. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandea ha infatti sanzionato il club campano con la sconfitta per 3-0 a tavolino ed un punto di penalizzazione.

La Salernitana lo scorso 21 Dicembre non si presentò alla Dacia Arena poiché bloccata dall’ASL di Salerno a causa di alcune positività al COVID-19 nel gruppo squadra. La partita, tuttavia, non fu rinviata e dopo 45′ dal fischio d’inizio, la stessa fu sospesa e quindi annullata per la non presenza dei campani.

Questa sera, con un lungo comunicato, il giudice sportivo ha deciso di sanzionare la Salernitana con la sconfitta per 3-0 a tavolino, oltre a comminargli un punto di penalizzazione. La decisione, spiega il giudice nel comunicato, è nata dal forte sospetto che l’intervento dell’ASL sia stato auspicato se non direttamente sollecitato dalla società campana come può ricavarsi anche dalle mail inviate

Secondo il giudice sportivo, quindi, non sussiste la causa di forza maggiore come suggeriva la Salernitana nella propria documentazione. Inoltre nel comunicato si legge anche come il club campano non abbia rispettato tutte le procedure del protocollo per poter disputare regolarmente la partita.

Con ogni probabilità, la Salernitana farà ricorso al Collegio di Garanzia del CONI come fatto da Napoli e Torino lo scorso anno per far annullare la sentenza del giudice sportivo e ricalendarizzare lla partita. Tuttavia, nella documentazione che dovrà presentare, la Salernitana deve dimostrare di non aver sollecitato l’ASL ad intervenire.

