Ufficiale: Tottenham eliminato dalla Conference League

Il Tottenham è eliminato d’ufficio dalla Conference League. Decisione presa dalla UEFA, dopo che gli “Spurs” non sono riusciti a disputare l’ultima partita del girone contro il Rennes, per via dei casi di positività al Covid che hanno investito la squadra.

Il Tottenham è ufficialmente eliminato dalla Conference League: a deciderlo la UEFA, oggi, con una nota ufficiale. Decisione presa in conseguenza dei 13 casi di positività al Covid che avevano impedito alla formazione di Conte di disputare l’ultima gara del gruppo G contro il Rennes, prevista per lo scorso 9 dicembre.

Gara inizialmente rinviata, ma che non sarà possibile disputare. La UEFA ha dunque deciso di infliggere la sconfitta a tavolino (3-0), a Kane e compagni che, trovandosi a quota 7 nel raggruppamento, si sarebbero qualificati in caso di vittoria.

Tottenham fuori dalla Conference League: il comunicato della UEFA

“A seguito di diversi casi positivi di COVID-19 identificati da giocatori e personale del Tottenham Hotspur FC, la partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League (“UECL”) 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC – in programma per 9 dicembre 2021 a Londra, Regno Unito – si è rivelata impossibile da giocare.

La questione è stata sottoposta all’Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA, per una decisione da prendere in conformità con l’Allegato J del Regolamento della UEFA Europa Conference League (Stagione 2021/22). Sulla base dell’Articolo 30 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA e date le circostanze urgenti della questione, il presidente ad hoc dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina ha deferito il caso all’Organo di Appello.

Il Presidente dell’Organo di Appello UEFA ha preso la seguente decisione:

Di dichiarare la partita della fase a gironi della UEFA Europa Conference League 2021/22 tra Tottenham Hotspur FC e Stade Rennais FC, inizialmente prevista per il 9 dicembre 2021, in quanto annullata dal Tottenham Hotspur FC, che pertanto si ritiene abbia perso il partita 0-3 in conformità con l’Allegato J.3.1 al Regolamento della UEFA Europa Conference League (Stagione 2021/22)“.

