Ufficiale: Roberto Martinez nuovo ct del Portogallo

Roberto Martinez è il nuovo Ct del Portogallo, lo spagnolo guiderà la nazionale lusitana fino al 2026.

Il Portogallo ha scelto il nuovo allenatore, sarà Roberto Martinez. Lo spagnolo, dopo aver guidato il Belgio dal 2016 al 2022, è stato ritenuto dalla nazionale lusitana il profilo giusto dopo la partentesi Fernando Santos, per lui, dunque, un contratto fino al 2026.

L’allenatore spagnolo è stato annunciato oggi stesso dalla federazione portoghese ed è intervenuto in una conferenza stampa dove è parso entusiasta del nuovo incarico “Sono veramente entusiasta di essere qui, il Portogallo è una delle nazioni con i migliori giovani al mondo. Io e il presidente della federazione portoghese ci siamo subito intesi, il progetto è molto allettante. Dopo gli ultimi risultati ottenuti dal Portogallo, capisco che ci saranno molte più aspettative su di noi, per questo ci impegneremo al massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Inoltre, una nazione come il Portogallo deve sempre essere una squadra che punta a vincere tutto, ma per farlo dovremo assimilare delle capacità tattiche flessibili.”

La federazione portoghese, con il nuovo commissario tecnico, lancia un nuovo ciclo, chissà che la nomina del nuovo allenatore non potrà rivelarsi essere una nuova opportunità anche per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, dopo il trasferimento al Al Nassr, sembrava essere uscito dai piani della nazionale, ma un cambio di rotta potrebbe permettere a CR7 di rilanciarsi ancora una volta con la propria nazionale.