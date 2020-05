Ufficiale: ripresa Premier League il 17 giugno. Ecco il calendario

In Inghilterra è tutto pronto ed ora è ufficiale. Il 17 giugno si torna in campo, con le due gare di recupero della 29esima giornata. Si sfideranno Aston Villa-Sheffield Utd e Manchester City-Arsenal, che precedono il weekend intenso del 20 giugno. Il Liverpool è pronta per alzare il trofeo dopo 30 anni

Ora ci siamo, la Premier League torna in campo. Dopo il lungo periodo di stop forzato dall’emergenza Coronavirus, il calcio inglese si prepara per il ritorno in campo. E’ arrivata anche l’ufficialità: il 17 giugno in Inghilterra si accenderanno i riflettori, per quello che è il campionato più affascinante del mondo.

I vari club del massimo campionato inglese si sono riuniti in videoconferenza e hanno trovato l’accordo per la ripresa che inizierà con due sfide: Aston Villa-Sheffield Utd e Manchester City-Arsenal. Queste quattro squadre erano state fermate dalla pandemia e non erano riuscite a disputare gli incontri, così è stato deciso che si ripartirà da lì.

Nel weekend del 20 giugno sarà la volta di tutti gli altri club, che scenderanno in campo per completare la 30esima giornata. Per quanto riguarda la testa della classifica, non ci dovrebbero essere sorprese. Il Liverpool, infatti, è la dominatrice assoluta della competizione ed è al comando con 25 punti di vantaggio rispetto al Manchester City.

Per quanto riguarda la corsa alla Champions League, la battaglia invece è più combattuta. Ci sono diverse squadre racchiuse in pochi punti, che cercheranno di sfruttare le ultime giornate per strappare un biglietto per l’Europa che conta.

Anche la lotta salvezza non è da meno, con in particolare 6 squadre che cercano di rimanere nella massima divisione. Poche chance per il Norwich, che è il fanalino di coda con 21 punti, staccato di 4 punti dall’Aston Villa penultima.

La Premier League quindi è pronta a riaccendere i motori, per una corsa che molto probabilmente terminerà il weekend del 1-2 agosto, cioè a una settimana dalla finale di Fa Cup.

