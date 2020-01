Ufficiale: Platini eletto cnsigliere FifPro

L’ex presidente della Uefa rientra nel mondo del calcio e lo fa da neo consigliere del sindacato mondiale dei calciatori professionisti. Fino al 2013 era stato consigliere personale del presidente di FifPro Philippe Piat.

Michel Platini rientra nel mondo del calcio, dopo esserne rimasto fuori per 4 anni. L’ex presidente dell’Uefa, infatti, è stato eletto nuovo consigliere del FifPro.

Le Roi era stato sospeso da qualsiasi attivita legata al calcio per aver percepito, senza relativo contratto, due milioni di franchi svizzeri dall’ex numero uno della Fifa Joseph Blatter.

La pena comminata all’ex fuoriclasse della Juventus arrivò all’epoca in cui era in corsa proprio per sostituire Blatter alla presidenza del massimo organo mondiale del calcio.

Fino al 2013 Platini è stato anche il consigliere personale del presidente del FifPro Philippe Piat, il quale si è dimostrato soddisfatto per la sua elezione a consigliere del sindacato mondiale dei calciatori, soprattutto per la sua capacità di farsi ascoltare ai massimi livelli.

Secondo Piat, poi, la speranza è quella che, con la presenza, si riesca a risolvere questioni importanti come il contratto collettivo europeo e la stesura dei calendari.

Non meraviglia questo nuovo capitolo della vita di Michel Platini, il quale ha più volte affermato di voler rientrare nel mondo del calcio per aiutare a migliorarlo e innovarlo.

