Ufficiale, Navas rinnova col PSG fino al 2024: addio Donnarumma?

Il portiere costaricano ha prolungato il proprio contratto fino al 2024. Spazio chiuso ad eventuali nuovi arrivi.

Sarà ancora Keylor Navas a difendere la porta del PSG almeno per le prossime tre stagioni. Il portiere costaricano ha infatti rinnovato il proprio contratto fino al 2024, estendendo di un ulteriore annata il precedente accordo già in essere. Ad annunciarlo è il club attraverso i propri canali ufficiali:

Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare che Keylor Navas ha firmato un’estensione del contratto di un anno fino al 30 giugno 2024“. Poche parole, semplici e lapidarie, ma che certificano la volontà di continuare ancora insieme. E non potrebbe essere altrimenti, visto che con Navas in porta il PSG ha fatto l’en plein di trofei nazionali e ha raggiunto anche una finale di Champions. Navas è uno di quelli che sa come sollevare la coppa dalle grandi orecchie, avendone vinte tre da titolare assoluto con il Real Madrid.

Rinnovo Navas: il PSG dice addio a Donnarumma?

Il PSG è convinto di avere, con Navas, il miglior portiere al mondo, come confermato anche dalle parole del presidente Al Khelaifi. Non vi sarà dunque bisogno di sondare il mercato per andare alla ricerca di un portiere in prospettiva futura. A Parigi si è sempre fatto il nome di Gianluigi Donnarumma, in scadenza a giugno con il Milan e restio a rinnovare il suo contratto. La conferma di Navas toglie spazio all’arrivo di altri grandi nomi. Donnarumma non si legherà, molto probabilmente, al PSG. Il suo profilo fa però gola a tanti, e Raiola, se la fumata bianca col Milan non dovesse arrivare, non avrà certamente problemi a trovargli un’altra sistemazione.

