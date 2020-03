Ufficiale, Milan: addio Boban, confermato Pioli

Era nell’aria da giorni, si attendeva solo l’ufficialità. E ora l’ufficialità è arrivata, Zvonimir Boban non è più sotto contratto con il Milan.

Ritenuta troppo grave l’intervista di “Zorro” alla Gazzetta dello Sport, in cui l’ex numero 10 rossonero attaccava, nemmeno troppo velatamente il modus operandi di Gazidis e di conseguenza di Elliot, nella vicenda Rangnick.

La squadra era stata messa al corrente dell’imminente addio di Boban, in maniera ufficiale, proprio nella giornata di oggi, dallo stesso Gazidis, poco prima dell’allenamento di rifinitura in vista del match di domani contro il Genoa.

L’amministratore delegato rossonero, in quella stessa situazione, ha invece confermato e rinnovato la fiducia in Stefano Pioli, che dovrebbe rimanere saldamente al comando della squadra rossonera almeno fino a fine stagione.

Per il momento quindi smentite le voci su Rangnick, ma non è certo da escludere che questa sia solo una mossa strategica dell’AD sudafricano, per evitare di scuotere troppo un ambiente già pesantemente colpito dall’addio di Boban, in una fase cruciale della stagione.

Ancora sospese invece le decisioni sulla permanenza di Paolo Maldini e di Massara, su cui verranno fatti nuovi ragionamenti solo in estate.

Di seguito il Comunicato Ufficiale dell’AC Milan, sull’addio di Boban:

“AC Milan conferma di aver comunicato al Signor Zvonimir Boban la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del Club. Il Club ringrazia Zvonimir per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro professionale.”

Ecco invece le parole ufficiali, sempre tratte da comunicato su Stefano Pioli:

“Il Club conferma piena fiducia in Stefano Pioli e il suo staff tecnico, e guarda con ottimismo alla seconda parte della stagione, con la determinazione di continuare il percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio mondiale con un progetto coerente con i parametri del fair play finanziario.”

Termina qui quindi la seconda avventura rossonera di Zvonimir Boban, Chief football officer della società per soli nove mesi. Finisce qui, e ancora una volta non certamente in maniera positiva, il ritorno di una bandiera nelle fila del club Milanese.

