Ufficiale: Matuidi rinnova con la Juventus fino al 2021, Pjaca fino al 2023

La Juventus ha annunciato nel secondo semestre dell’esercizio finanziario 2019/2020 i rinnovi di Matuidi e di Pjaca. Il francese ha firmato fino al 2021, il croato fino al 2023.

Tempo di rinnovi in casa Juventus che nella giornata di ieri ha annunciato di aver prolungato i contratti di Blaise Matuidi e di Marko Pjaca. Il tutto è stato reso noto dal club bianconero nel secondo semestre dell’esercizio finanziario della stagione 2019/2020.

Nella semestrale diffusa dalla stessa Juventus è stato anche reso noto come il nuovo accordo per i rinnovo del francese sia stato siglato a Febbraio, prima che l’emergenza Coronavirus sconvolgesse le vite di tutti, quella di Matuidi compresa.

Il giocatore ex Paris Saint-Germain ha rinnovato fino al 2021, con la Juventus che ha attivato l’opzione di rinnovo per un’altra stagione presente nel suo contratto. Con questa mossa, il club bianconero spera ora di poter contare sull’aiuto di Mino Raiola, agente di Matuidi ma anche di Paul Pogba, per riportare a Torino il secondo.

Per quanto riguarda Marko Pjaca, il giocatore croato attualmente in prestito all’Anderlecht ha rinnovato con la Juventus fino al 2023. La stagione in Belgio non è stata esaltante per Pjaca, dove ha collezionato solo tre presenze, ma la Juventus ha voluto comunque rinnovare il contratto al croato.

Prima che partisse per il Belgio, l’ex esterno d’attacco della Dinamo Zagabria era tornato tra i convocati di Sarri che la prossima stagione potrebbe voler puntare su di lui. Due rinnovi importanti in casa bianconera, dunque, con il club campione d’Italia che ha molta fiducia in questi due giocatori, nonostante le perplessità dei tifosi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA