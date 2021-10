Ufficiale: Ligue 1 a 18 squadre dal 2023-2024

Cambiamento nel campionato francese. A partire dall’edizione 2023-24, la Ligue 1 ridurrà le sue squadra a 18. Ci saranno, dunque, quattro retrocessioni e solo due promozioni. La Ligue 1 cambia volto dopo anche quello tedesco.

Restyling futuro per il campionato della Ligue 1. Il consiglio di amministrazione della LFP, la Lega Calcio francese, ha presentato le date della prossima edizione del campionato, in concomitanza anche con l’inizio dei Mondiali del 2022. La LFP ha presentato anche quelle che saranno le novità che giungeranno nelle prossime edizioni della Ligue 1. Tra queste c’è il boxing day così come anche in Premier League.

Il campionato francese inizierà tra il 6 e il 7 agosto 2022. Tra il 12 e 13 novembre, invece, ci sarà la sosta per via dei mondiali di Qatar 2022. Dopo la sosta Mondiali, il campionato riprenderà il 28 dicembre fino all’ultima giornata che sarà il 4 giugno 2023. Discorso importante anche per le retrocessioni. Altre novità, però, riguarderanno principalmente le squadre che saliranno ma che anche scenderanno nella Ligue 2.

Ligue 1, ci saranno quattro retrocessioni

La novità più eclatante riguarda le retrocessioni. Attualmente la Ligue 1 segue lo stesso meccanismo della Bundesliga . Nella stagione 2023-24, però, cambierà tutto e ci saranno in totale quattro retrocessioni nella serie cadetta. In Ligue 1, dunque, saliranno solo due squadre. Anche il campionato francese, dunque, si adegua ai maggiori campionati come quello tedesco.

Rimangono a 20 solo la Premier League, la Liga e la Serie A. Per quest’ultima si era ipotizzata anche una riforma a 18 squadre, come ai vecchi tempi, ma il progetto non ha mai visto la luce.

