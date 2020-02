Ufficiale: la Danimarca ospiterà l’eNations Cup 2020

E’ stata decisa nella giornata di oggi la sede della E-Nations Cup, competizione in cui gareggiano le migliori nazionali di FIFA

Il torneo è stato definito per quanto riguarda il formato e il numero di nazioni partecipanti. Saranno duelli 2 vs 2 con 24 nazioni. Alla fine ne resterà solo una.

Nella tre giorni di competizioni, in programma dal 22 al 24 maggio, a Copenaghen, il montepremi messo in palio sarà di oltre 100mila dollari! Non solo, saranno messi in palio dei punti utili per le Global Series

L’annuncio è stato dato grazie alla partecipazione della Associazione danese del calcio, la DBU, la quale si è impegnata ad assicurare la buona riuscita della manifestazione futura.

Tra le nazioni da battere ci sarà sicuramente la Francia, la quale può schierare giocatori di tutto rispetto. Due su tutti, Corentin ‘Maestro’ Thullier e Lucas ‘DaXe’ Cuillerier i veri assi nella manica, che vorranno ripetersi e portare a casa nuovamente la vittoria. Ce l’hanno già fatta lo scorso anno, ma come si dice l’appettito viene mangiando, non ci si abitua mai a vincere.

Gli sport elettronici sono cresciuti enormemente negli ultimi anni, stanno raccogliendo appassionati da tutto il mondo. I giocatori si allenano duramente e per arrivare fino in fondo si accollano tutti i sacrifici necessari.

Ricordiamo come la città di Milano si è aggiudicata la possibilità di ospitare i campionati del mondo della FIFA, in programma nel weekend che verrà.

