Ufficiale: Kjaer rinnova col Milan fino al 2024

Simon Kjaer prolungherà la sua avventura con la maglia del Milan. Il difensore capitano della Danimarca continuerà la sua avventura in rossonero fino al 2024. Il giocatore resterà a Milanello per altri tre anni.

Buone notizie in casa Milan. I rossoneri, che sono in vetta alla classifica in attesa che il Napoli giochi, manterranno un giocatore molto importante. Si tratta di Simon Kjaer, difensore danese. Il Milan ed il giocatore classe 89 continueranno questa convivenza visto che il giocatore rinnoverà il suo contratto fino al 2024.

Kjaer è arrivato a Milano lo scorso anno in prestito dall’Atalanta dopo aver rescisso il suo contratto con gli orobici, giocando solo pochissime partite. A Milano ha subito fatto bene ed ha giocato, sinora, 49 partite che aumenteranno sempre di più per i prossimi tre anni. Unico gol, coi rossoneri, quello in Europa League contro il Manchester United, lo scorso anno, agli ottavi di finale.

Rinnovo Kjaer, il comunicato del Milan

Ad annunciare il proseguo dell’avventura in rossonero del giocatore scandinavo è stato proprio il Milan che lo ha confermato su tutti i suoi canali social. Ecco quanto si legge dal comunicato ufficiale:

“AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Simon Thorup Kjær fino al 30 giugno 2024.

“Simon, professionista esemplare in campo e fuori, capitano della Danimarca e inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro 2021, è arrivato in rossonero nel gennaio 2020, debuttando nella sfida di Coppa Italia contro la SPAL. Dopo 66 presenze e 1 gol, realizzato a Old Trafford contro il Manchester United, Kjær e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino”.

