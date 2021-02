UFFICIALE: Juventus-Napoli si gioca il 17 marzo

Finalmente abbiamo una data: Juventus-Napoli, recupero della terza giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 17 marzo, come appena comunicato dall’ANSA.

La partita tra Juventus e Napoli è stata a lungo oggetto di mille discordie: lo scorso 4 ottobre, data inizialmente prevista per il match, gli azzurri non si presentarono a Torino, fermati dall’ASL per alcuni casi di Covid presenti in rosa (Zielinski ed Elmas). Inizialmente punita con la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione, la squadra partenopea ha visto accolto il proprio ricorso dal Giudice Sportivo, che ha deciso il rinvio della partita ritenendo che l’ASL avesse l’autorità per intervenire nel merito, al fine di preservare la salute pubblica.

Juventus-Napoli si giocherà dunque il 17 marzo, nell’unica settimana libera da Coppe e, quindi, da impegni extracampionato per i bianconeri (il Napoli è stato eliminato quest’oggi dal Granada). L’andata è stata appannaggio della squadra azzurra, ma il ritorno potrebbe permettere alla Juventus di accorciare sulla vetta della classifica.

