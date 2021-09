Ufficiale: il Vicenza esonera Di Carlo, al suo posto Brocchi

Non è una notizia clamorosa l’esonero, giunto in mattinata, di Domenico “Mimmo” Di Carlo, da due anni tecnico del Vicenza, congedato dopo un terribile avvio costellato da cinque sconfitte in cinque partite.

Di Carlo, classe 1964, non è uno qualunque in terra berica essendone stato giocatore simbolo per nove anni, i più belli della storia del club biancorosso, ma questo non può ovviamente essere sufficiente.

“In data odierna si è interrotto il rapporto con Domenico Di Carlo, quale allenatore responsabile della prima squadra. Contestualmente sono stati sollevati dai rispettivi incarichi l’allenatore in seconda Claudio Valigi, il preparatore atletico Lorenzo Riela e il collaboratore tecnico-match analyst Martino Sofia. La società desidera ringraziare mister Di Carlo e lo staff per aver guidato la squadra alla promozione in Serie B, per l’impegno, la passione e l’attaccamento ai colori biancorossi. Di Carlo è e sarà per sempre una bandiera di questo club, per quanto dimostrato dapprima come giocatore sul campo e poi come allenatore in questi due anni“.

Questa è la nota del club, che saluta affettuosamente l’ormai ex allenatore nativo di Cassino, sulla cui panchina siederà d’ora in poi Cristian Brocchi, ex allenatore di Milan, Brescia e Monza, che ha firmato, sempre in mattinata, un accordo valido per un anno, non si sa se con opzione di rinnovo in caso di determinati traguardi.

Brocchi sarà presentato nel pomeriggio di oggi allo stadio “Romeo Menti“.

Migliori Bookmakers AAMS