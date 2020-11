Ufficiale: Gasperini rinnova con l’Atalanta fino al 2023

Il mister di Grugliasco ha allungato il proprio accordo con il club orobico per altre due stagioni. Una manifestazione di stima e continuità, in un momento non molto positivo per l’Atalanta.

Giampiero Gasperini sarà l’allenatore dell’Atalanta almeno fino al giugno 2023. L’accordo, che era nell’aria da molte settimane, è stato rattificato e ora è ufficiale.

Per bocca del numero uno della società orobica Antonio Percassi, infatti, è stato annunciato che “abbiamo prolungato il contratto al termine del campionato scorso”.

La società orobica, quindi, alla luce dei brillanti risultati ottenuti (due qualificazioni in Champions League consecutive) ha deciso di proseguire il proprio percorso con il tecnico di Grugliasco, nonostante l’avvio di stagione non molto positivo.

I nerazzurri, infatti, dopo 8 partite disputate in serie A, hanno totalizzato quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, abbinate spesso a prestazioni alquanto sottotono, come nella gara di sabato contro lo Spezia, conclusa sullo 0-0 e con molte occasioni da gol sprecate.

Tutto aperto, infine, in Champions League, con un secondo posto nel girone a pari merito con l’Ajax a quota quattro punti, dietro all’inarrivabile Liverpool.

