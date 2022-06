Ufficiale, FIFA respinge ricorso del Cile: Ecuador ai Mondiali Qatar 2022

Respinto il ricorso. La FIFA conferma la presenza dell’Ecuador ai Mondiali di Qatar 2022.

Dovrebbero finire qui le speranze del Cile di rientrare nel lotto delle squadre qualificate al Mondiale di Qatar 2022.

Le notizie riguardo la presunta irregolarità nella formazione dell’Ecuador, nel dettaglio si denunciava la presenza del calciatore Byron Castillo che avrebbe un passaporto colombiano, ma per giocare ha usato un falso documento, avevano acceso gli entusiasmi di chi sperava in un ripescaggio.

Persino in Italia, era rimbalzata la notizia di un rientro degli azzurri (che era praticamente impossibile visti i termini utilizzati dalla FIFA).

La stessa FIFA, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che il ricorso avanzato dal Cile, squadra che sarebbe stata quasi certamente ripescata, è stato declinato confermando la presenza dell’Ecuador al Mondiale di Qatar 2022.

Il processo, dunque, è stato archiviato e sarà proprio l’Ecuador a giocare nel girone insieme a Qatar, Senegal e Olanda.

Nonostante ciò, la lotta per il Mondiale potrebbe non essere conclusa visto che la stessa Federazione cilena, preso atto della scelta della FIFA, avrebbe espresso la volontà di appellarsi al TAS di Losanna, scavalcando anche la Camera d’Appello, secondo grado della sentenza, per provare a evidenziare la veridicità dell’accusa contro l’Ecuador.

Anche in questo caso, un ripescaggio eventuale dell’Italia è praticamente da escludere.