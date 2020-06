Ufficiale: Felix Correia alla Juventus e Pablo Moreno al Manchester City

Juventus e Manchester City hanno concluso uno scambio in prospettiva, con Felix Correia che approderà in bianconero, mentre Pablo Moreno volerà in Inghilterra per poi essere girato in prestito al Girona.

Altro scambio di mercato in casa Juventus che non guarda solo al presente, ma anche al futuro della propria squadra. I bianconeri si sono accordati con il Manchester City per l’arrivo a Torino del portoghese Felix Correia, mentre ad andare dai Citizens sarà Pablo Moreno.

Il giovane talento portoghese ha sostenuto nella giornata di ieri le visite mediche e sarà aggregato inizialmente alla formazione under 23 della Juventus. Pablo Moreno invece, che tanto bene ha fatto quest’anno con le giovanili, dopo aver firmato con il City si trasferirà in prestito al Girona, una delle squadre satellite del City Football Group.

Un colpo di prospettiva per il club bianconero, l’ennesimo di Fabio Paratici che ha sempre l’occhio vigile riguardo giovani talenti. Felix Correia è un esterno offensiva classe 2001 e quest’anno ha fatto tanto bene in prestito nella seconda squadra dell’AZ Alkmaar, club militante nella Serie B olandese.

Con la maglia biancorossa, il giocatore portoghese ha collezionato 23 presenze e segnato 3 gol, oltre ad offrire prestazioni importanti. Come Cristiano Ronaldo, anche Felix Correia è cresciuto calcisticamente nello Sporting Lisbona ed ha dichiarato di essere felice di poter giocare per la Juventus.

Prima del suo arrivo al Manchester City, che lo pagò 3,5 milioni di euro, Felix Correia era considerato il miglior under 19 del Portogallo. Il talento portoghese è molto giovane e deve crescere, ma molti addetti ai lavori lo ritengono perfetto per il calcio italiano.

