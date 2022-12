Ufficiale, esonerato Luis Enrique: De La Fuente nuovo ct della Spagna

Luis Enrique non è più l’allenatore della Spagna. La federcalcio spagnola solleva dall’incarico l’allenatore dopo l’eliminazione dal Mondiale.

Finisce l’avventura di Luis Enrique sulla panchina della Spagna. La comunicazione è arrivata direttamente dall’alto: dalla federcalcio spagnola. L’ex allenatore di Roma e Barcellona ha terminato la sua avventura con la Roja, in seguito all’eliminazione clamorosa agli ottavi di finale contro il Marrocco con con tre errori di seguito ai calci di rigore.

Luis Enrique, però, aveva subito già diverse critiche dalla stampa spagnola per non aver convocati diversi calciatori del Real Madrid ma puntando su una rosa fatta di tantissimi giovani provenienti da diverse squadre. L’uscita agli ottavi, però, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Lucho chiuderà la sua carriera dopo quattro anni sulla panchina spagnola ed essere subentrato a Fernando Hierro.

Al suo posto è stato nominato Luis De la Fuente, allenatore delle giovani che ha vinto l’Europeo Under 19 nel 2015 e conquistando un argento olimpico a Tokyo con l’Under 21. Il nuovo tecnico verrà presentato lunedì prossimo. La federcalcio comunque ringrazia l’operato di Luis Enrique con un comunicato:

“La direzione sportiva della RFEF ha trasferito al presidente una relazione in cui si determina che dovrebbe partire un nuovo progetto per la squadra di calcio spagnola, con l’obiettivo di proseguire con la crescita raggiunta negli ultimi anni grazie al lavoro svolto da Luis Enrique e i loro collaboratori. Sia il presidente, Luis Rubiales , sia il direttore sportivo, José Francisco Molina , hanno trasmesso la decisione all’allenatore. La RFEF augura energicamente a Luis Enrique e al suo team buona fortuna per i loro futuri progetti professionali. Il tecnico si guadagna l’affetto e l’ammirazione dei suoi collaboratori in Nazionale e di tutta la Federazione, che sarà sempre la sua casa”.