Ufficiale: esonerato Fabio Liverani, Lecce ad Eugenio Corini

E’ a dir poco clamorosa, da parte del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, la decisione di di esonerare Fabio Liverani. Nonostante la retrocessione, infatti, il rapporto non sembrava essersi incrinato e pareva tutto pronto per la sua prosecuzione anche per la stagione ventura.

Lo stesso Liverani, in un’intervista rilasciata al sito Gianlucadimarzio.com, si è detto sorpreso e rammaricato annunciando anche di voler citare in giudizio il club giallorosso.

Ma perché i rapporti si sono raffreddati così tanto fino a giungere a questo punto? A quanto pare, Liverani ha tergiversato sul rinnovo del suo contratto prendendo tempo e questo non è andato giù alla società salentina.

A farlo desistere dal prendere una decisione chiara potrebbe essere stata la voce di un interessamento del Parma, anzi una proposta vera da parte dei crociati che si sono sperati da Roberto D’Aversa dopo un quadriennio.

L’ex centrocampista divenuto un nome noto nel Perugia di Serse Cosmi sembra avviato sulla strada verso l’Emilia-Romagna.

C’è da dire che la filosofia di gioco di Liverani non è dissimile da quella del tecnico abruzzese, ma non è il solo profilo esaminato.

Nel frattempo il Lecce ha voltato pagina affidando la panchina ad un altro ex centrocampista, Eugenio Corini, che firmerà un contratto triennale. Nemmeno qui siamo distanti dallo stile di gioco visto in Salento finora.

