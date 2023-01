Ufficiale, esonerato Alvini: Ballardini nuovo tecnico della Cremonese

Cremonese: Massimiliano Alvini è stato esonerato. Al suo posto Davide Ballardini.

Massimiliano Alvini non è più l’allenatore della Cremonese, il ko subito in casa contro il Monza per 2-3 è risultato essere determinante ai fini dell’esonero. La Cremonese sotto la guida di Alvini non è riuscita a trovare il primo successo in campionato, restando ferma all’ultimo posto in classifica con soli 7 punti all’attivo, con la zona salvezza lontana 8 lunghezze.

La partita con il Monza doveva essere la partita del riscatto, ma ciò non è stato, la situazione si era capita già al termine della gara, quando Alvini ha deciso di andare sotto la propria curva per condividere con la propria squadra i fischi ricevuti. L’addio sembrava essere alle porte ed in serata, infatti, è arrivato il comunicato da parte del club che dichiarava di aver sollevato il tecnico dal proprio incarico.

La Cremonese nel frattempo sembra aver trovato l’accordo per il nuovo allenatore che sarà Davide Ballardini, il tecnico ex Palermo e Genoa si legherà al club fino al 2024. Con l’arrivo di Ballardini, la Cremonese spera di poter invertire il proprio campionato ed accorciare sulla quartultima per riaccendere le speranze di permanenza in Serie A anche nella prossima stagione.