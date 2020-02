Ufficiale, eSerie A: Inter, Atalanta e Udinese fondano le loro squadre di eSport

L’eSerie A si arricchisce di nuove squadre, allargando la platea dei partecipanti. Nuovi team entrano nel lotto delle contendenti, tra cui le ultime sono Inter, Udinese e Atalanta!

Qlash azienda che collabora con l’Inter per la creazione di un e-team nerazzurro. Fonte: Qlash twitter

Il torneo si arricchisce e diventa sempre più spettacolare. Soprattutto visto che da ieri è stata presentata la formazione nerazzurra, con un video postato sui social. La denominazione è “Inter | Qlash”, con un testimonial d’eccezione, ovvero Alessandro Bastoni!

Il giovane difensore che è risciuto piano piano a fare breccia nella testa del suo tecnico Conte era presente al lancio ufficiale della squadra!

I due Pro Players saranno Crazy Fat Gamer’ Campagnani, una vera e propria eccellenza a livello mondiale riguardo al mondo degli eSports. L’altro è Luigi ‘Kirito Yuuki 00’ Loffredo, uno dei migliori a livello nazionale!

La creazione della squadra è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Qlash, una società leader negli sport elettronici. Possiede una delle migliori Gaming House presente nel pianeta, che si occupa di seguire i giocatori durante la loro fase di allenamento con alloggi e palestre dedicate!

Può annoverare diversi titoli nella sua ricca bacheca, tra cui i seguenti: Lvp La Copa 2019, Red Bull Factions 2019, DreamHack Valencia 2019, Red Bull Meo of Spain & Italy 2020.

Il logo del nuovo esport team dell’Udinese. Fonte: Udinese calcio twitter

La eSerie A, inoltre, avrà altre due squadre che militano nell’attuale massimo campionato di calcio. L’Udinese, che ha scelto come quartier generale la Dacia Arena per ospitare i futuri eventi di e-Sport. Sempre in questo impianto, nelle giornate dell’11 e del 12 febbraio organizza una selezione pubblica per scegliere i migliori Pro-Player.

L’altra squadra è l’Atalanta, che invece ha già scelto i Pro Player che andranno a sfidarsi nella competizione: Jacopo “JC_STUNNER_90” Crocchia per PES 2020, mentre Antonio ‘ProRope72’ Mincione per FIFA 20.

La base operativa della formazione nerazzurra sarà l’ eSport Palace di Bergamo, dove potranno allenarsi i Pro Player e si terranno attività di scouting alla ricerca di nuovi talenti da inserire!

