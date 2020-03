Ufficiale, emergenza Coronavirus: prossime due giornate di Liga Santander e Liga SmartBank a porte chiuse

L’emergenza Coronavirus spaventa anche la Liga, con il campionato spagnolo sia di prima che di seconda divisione che disputerà a porte chiuse le prossime due giornate.

Dopo Italia e Francia, anche la Spagna ha preso la decisione di far disputare le partite del campionato spagnolo di prima e seconda divisione a porte chiuse, almeno per le prossime due giornate.

Come riportato dal quotidiano spagnolo MARCA, per evitare la diffusione del Coronavirus, la decisione di far giocare a porte chiuse le prossime due giornate di Liga Santander e di Liga Smartbank è stata presa dal Governo. Tale provvedimento è ufficiale e sarà ratificato nel Consiglio dei Ministri.

Negli ultimi giorni, sono stati tanti i casi di Coronavirus in Spagna con circa 1.172 positivi e 31 morti. Inizialmente, la Liga non aveva preso in considerazione l’ipotesi di giocare a porte chiuse, ma il peggiorare della situazione ha richiesto l’intervento del Governo che, come in Francia, ha optato per questa soluzione.

Si giocheranno a porte chiuse anche le sfide di Champions League ed Europa League tra Valencia ed Atalanta, tra Getafe ed Inter, tra Siviglia e Roma e tra Barcellona e Napoli. Sarà sempre il governo spagnolo, poi, a decidere se prolungare tale disposizione o meno.

Come accaduto in Italia, nel caso in cui la situazione dovesse diventare grave, il Governo potrebbe prendere anche la decisione di sospendere temporaneamente i campionati. Alcuni tifosi hanno mostrato il loro malcontento per questa decisione, pur comprendendo la gravità della situazione.

