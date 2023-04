Ufficiale: derby Milan-Inter di Champions League visibile in chiaro su TV8

Il campionato di Serie A sia avvia a decretare matematicamente la vittoria meritata e mai messa in discussione del Napoli di Luciano Spalletti. In attesa del terzo scudetto partenopeo dopo 33 anni, il weekend italiano offre un interessantissimo scontro fra le squadre delle capitali, d’Italia e del calcio. Sabato 29 aprile, alle ore 18:00 all’Olimpico si affronteranno Roma-Milan e il giorno dopo domenica 30 aprile alle 12:30 a San Siro sarà la volta di Inter-Lazio.

Due partite fondamentali in ottica piazzamento Champions con una classifica che recita: Lazio 61, Juventus 59, Milan e Roma appaiate a 56, più distaccata e attualmente al 6° posto, come qualcuno si augura, l’Inter a 54. Una Champions League che vede finalmente di nuovo protagoniste le nostre italiane, per un mese di maggio di grande calcio. La scena e le luci saranno tutte rivolte alla scala del calcio, ovvero al Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, quando mercoledì 10 maggio si affronteranno Milan-Inter.

Derby Champions del 10 maggio in chiaro su TV8

Il derby Champions sarà trasmesso in chiaro sul canale di proprietà di SKY, vale a dire su TV8. Prime Video che ha l’esclusiva sulla migliore partita del mercoledì, in questo caso non può essere la sola a diffondere le immagini del 10 maggio visto che un provvedimento dell’Agcom prevede che per gli eventi, di particolare rilevanza per la società, venga assicurata la diffusione in chiaro. La scelta è ricaduta su SKY che già detiene i diritti Champions e che con Mediaset trasmetterà la gara di ritorno. Di fatto TV8 trametterà l’intera copertura di Prime Video a partire dalle 19.30.

Prime Video è stata costretta a cedere i propri diritti al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari. Un particolare provvedimento che tutela gli appassionati di calcio nel caso in cui ci sono delle italiane che partecipano sia alle semifinali e finali di Champions League che di Europa League.