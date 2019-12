Ufficiale: colpo Minamino per il Liverpool

Il Liverpool ha ufficializzato l’arrivo del giapponese Takumi Minamino dal Salisburgo. Il giocatore è stato una richiesta specifica di Jurgen Klopp e dei senatori della squadra.

La sessione di calciomercato invernale ancora deve iniziare, ma il Liverpool ha già piazzato il primo colpo per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. I Reds hanno ufficializzato nelle prime ore di questa giornata l’arrivo di Takumi Minamino dal Salisburgo.

Era da tempo che il Liverpool aveva messo gli occhi su Minamino e la trattativa con il Salisburgo è durata circa un mese. La concorrenza era tanta ed anche Manchester United, Bayern Monaco e Milan, così i Reds hanno lavorato per portare il giocatore nel Merseyside già in questa sessione di mercato, sfruttando gli ottimi rapporti con gli austriaci.

Alla fine è stato proprio il Liverpool a spuntarla pagando il giapponese solo 8,5 milioni di euro, un prezzo molto basso considerando la qualità enorme dimostrata da Minamino. Tutto ciò grazie alla clausola rescissoria presente nel contratto del giapponese che ha raggiunto il Liverpool per una cifra davvero irrisoria, con Klopp felicissimo di poterlo allenare.

Il tecnico tedesco è rimasto folgorato dalle sue prestazioni offerte nelle ultime due gare di Champions League contro i suoi giocatori ed è stata una sua richiesta precisa alla società. Richiesta supportata anche dai senatori del club come Van Dijk ed Henderson, anche loro rimasti impressionati dalle capacità del giocatore.

Le parole di Minamino

Takumi Minamino è arrivato nella giornata di ieri in Inghilterra a Melwood per svolgere le consuete visite mediche. Gli esami sono andati a buon fine e solo nella giornata di oggi ha firmato il contratto che lo legherà ai Reds fino al 2024. Al sito ufficiale del club, Minamino ha espresso tutto il suo orgoglio nel vestire la maglia del Liverpool: “E’ stato un sogno, il mio sogno di diventare un giocatore del Liverpool. E sono davvero entusiasta che sia divenuto realtà“

Il nipponico classe 1995 ha parlato anche di Jurgen Klopp ed ha dichiarato come non veda l’ora di lavorare con un allenatore come lui: “Non vedo l’ora di lavorare con Jurgen Klopp. Penso che uno dei miei punti di forza sarà parlare con lui in tedesco, perché lo parlo un poco, davvero non vedo l’ora, penso sia uno dei migliori allenatori al mondo“.

Minamino sa che giocare titolare sarà difficilissimo, vista la presenza di giocatori come Salah, Mané e Firmino, ma il giapponese non si fa spaventare: “Non solo loro, qui ci sono tanti giocatori di classe mondiale ed ovviamente non è una sfida facile. Non è facile prendere il posto a questi giocatori, ma avere la mentalità di voler sfidare questi giocatori sarà importante per mantenere alto il livello della squadra”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA