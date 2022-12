Ufficiale: colpo Endrick per il Real Madrid

Il Real Madrid ufficializza il colpo Endrick dal Palmeiras, un’operazione di circa 60 milioni di euro, con il calciatore che resterà in prestito in brasile fino al 2024.

Il Real Madrid ha scelto Endrick come attaccante del futuro. La trattativa avviata da tempo con il club brasiliano ha raggiunto un punto di svolta nelle precedenti ore: il Real Madrid ha deciso di investire sul nuovo talentino brasiliano, versando subito nelle casse del Palmeiras 35 milioni di euro, più altri 25 che potranno essere raggiunti con vari bonus.

Il Real Madrid ha deciso che era giunto in tempo di tutelarsi con l’acquisto di un nuovo attaccante, dato che il neopallone d’oro, Karim Benzema, non è più un ragazzino, infatti, sulla carta d’identità del francese c’è scritto “35 anni”. A questo si aggiunge che nella propria rosa il Real non avesse un degno sostituto di Benzema, dato che Mariano Diaz non è mai esploso e, dunque, si è deciso di puntare su un potenziale nuovo crak del calcio brasiliano, in un’operazione che richiama molto quella di Rodrygo.

Endrick verrà lasciato maturare un’altra stagione nel Palmeiras, fino a quando non avrà raggiunto la maggiore età, momento in cui sarà pronto per vestire la maglia dei Blancos. Fino ad allora Endrick continuerà ad impressionare i tifosi del Palmeiras.