Ufficiale: colpo Bergwijn per il Tottenham

Il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo di Steven Bergwijn dal PSV Eindhoven. Il giocatore olandese ha firmato un contratto fino a Giugno 2025, alla società biancorossa vanno 30 milioni di euro.

Perso Eriksen, il Tottenham non ha perso neanche un secondo nel trovare un sostituto ed ha piazzato il colpo Steven Bergwijn. Il giocatore arriva a titolo definitivo al PSV Eindhoven con il quale si è messo in bella mostra nelle ultime stagioni.

L’esterno d’attacco olandese raccoglie subito l’eredità lasciata dal danese, andato all’Inter, ed indosserà la sua maglia, la numero 23. Per Bergwijn, il Tottenham ha versato nelle case del PSV Eindhoven ben 30 milioni di euro, mentre il giocatore ha firmato un contratto quinquennale.

Un bel colpo per il Tottenham che si assicura un giocatore giovane, ma con grandi qualità e tanta esperienza. Classe 1997, Bergwijn ha già giocato per la nazionale maggiore olandese, debuttando con l’Oranje nel 2018 a soli 20 anni.

Quest’anno con il PSV, Bergwijn è risultato uno dei migliori nonostante i risultati non positivi della società di Eindhoven. In maglia biancorossa ha disputato 29 partite quest’anno, trovando sei rei e firmando 13 assist.

In totale, Bergwijn ha giocato 149 partite con la maglia del PSV, totalizzando 31 gol e 41 assist. Adesso per l’olandese è giunto il momento del grande salto e la Premier è il campionato giusto per continuare a crescere.

Al sito ufficiale del club, Bergwijn non ha nascosto la sua felicità per questo trasferimento ed ha pizzicato i rivali dell‘Ajax, eliminato proprio dal Tottenham lo scorso anno: “Intanto è stato bello vederlo l’anno scorso battere l’Ajax. È un grande trasferimento per me, un grande club. È un onore essere qui, ho già parlato all’allenatore. Quand’ero un ragazzo ammiravo un tecnico come Mourinho e adesso giocherò per lui

