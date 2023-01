Ufficiale: colpi Mudryk e Nkunku per il Chelsea, Weghorst al Manchester United

Chelsea colpo Mudryk, operazione da 100 milioni di euro e contratto di 8 anni fino al 2031. I Blues ufficializzano anche Nkunku, mentre il Manchester United, invece, ufficializza Weghostr che arriva in prestito dal Burnley.

Mykhailo Mudryk è un nuovo giocatore del Chelsea, ad annunciarlo è stato lo stesso club londinese sui propri canali social. Il costo dell’operazione è di 100 milioni di euro che Il Chelsea ha versato nelle casse dello Shakthar Donetsk per il cartellino del nazionale ucraino. La peculiarità che salta all’occhio è la durata del contratto, ben 8 anni e mezzo, che legherà il calciatore al club londinese fino a giugno 2031.

Dopo la firma sono arrivate le prima parole di Mudryk da nuovo calciatore blues “Sono veramente molto felice di essere qui. Il Chelsea è un club meraviglioso, come il campionato in cui gioca. La cosa che mi ha convito è stata il progetto, mi è sembrata la scelta migliore da fare per il bene della mia carriera. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mio allenatore.”

Appare oramai chiara la volontà da parte del Chelsea di costruire una vera e propria corazzata che possa ambire ad arrivare in fondo in qualsiasi competizione, lo dimostra anche l’acquisto ufficializzato qualche settimana fa di Cristopher Nkunku, prelevato dal Lipsia per 66 milioni di euro. Il giocatore avrebbe già svolto le visite mediche in Germania e avrebbe firmato un precontratto che lo legherà ai Blues per le prossime stagioni.



Dall’altra parte, anche l’altra pretendente per i primi posti della Premier League come il Manchester United ufficializza un nuovo colpo in entrata come quello dell’attaccante olandese, Wout Weghostr, che arriva a Manchester con la formula del prestito per 6 mesi dal Burnley, un altro olandese alla corte di Ten Hag che sta di fatto riportando il Manchester United ai vertici della Premier League.