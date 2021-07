Ufficiale: Calabria rinnova col Milan fino al 2025

Rinnovo anche in casa Milan. Davide Calabria prolungherà il suo contratto in rossonero fino al 2025. Dopo l’acquisto definitivo di Sandro Tonali, arriva anche il rinnovo del terzino classe 96. Per Calabria una stagione da protagonista e questo ha portato la società a continuare ad investire su di lui.

Il Milan continua a muoversi sul mercato. Dopo l’arrivo di Mike Maignan dal Lille e il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea, i rossoneri si muovono anche internamente. Definitivo, oramai, l’acquisto di Sandro Tonali. Per l’ex Brescia un contratto fino al 2026 a titolo definitivo mentre alla Leonessa andranno 20 milioni di euro e l’acquisto di Giacomo Olzer. I bresciani, infatti, hanno attuato uno sconto di 15 milioni di euro rispetto ai 35 concordati inizialmente.

Le buone notizie, però, non finiscono qui. Il Milan è riuscito anche ad ottenere il rinnovo di un’altra pedina importante: Davide Calabria. Il terzino, cresciuto nelle giovanili del Milan, continuerà la sua bella avventura in rossonero. Quest’anno ha totalizzato 32 presenze, mai così tante, dimostrandosi anche determinante.

Milan, quadriennale per Calabria

Per il classe 96 un contratto ricco fino al 2025 e con un ricco aumento. Infatti Calabria guadagnerà una cifra attorno 2 milioni di euro. La giusta ricompensa per una stagione da vero protagonista. Dal 2007 è col Milan, con questo nuovo contratto Calabria potrebbe restare a Via Aldo Rossi per ben 18 anni e potrebbe diventare la nuova bandiera del Diavolo.

