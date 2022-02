Ufficiale: Bremer rinnova col Torino fino al 2024

Ufficiale: il Torino blinda Bremer fino al 2024. Oggetto del desiderio di molti top club, il difensore brasiliano sembra comunque destinato a lasciare in estate.

Gelson Bremer rinnova con il Torino fino al 2024: l’annuncio è stato dato oggi attraverso un comunicato apparso sui profili della società granata:

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024. Gleison Bremer è nato a Itapitanga il 18 marzo 1997. É al Toro dall’estate del 2018, reduce dall’esperienza nel campionato brasiliano con l’Atletico Mineiro (23 presenze ed un gol). La sua crescita in granata è costante. Attento e implacabile in marcatura, Bremer si fa apprezzare anche in fase offensiva tanto da essere in Europa uno dei difensori più prolifici in zona gol: in queste quattro stagioni sono già 12 (10 in campionato e 2 in Coppa Italia) nelle 98 presenze in partite ufficiali”.

Gelson Bremer, immagine dal profilo Instagram dell’atleta

Dalla descrizione fatta nel comunicato, si evince quanto Bremer sia uno dei difensori più promettenti dell’intero campionato. Un difensore col “vizio” del gol, visto che ne ha messi a segno 13 in 124 presenze complessive con la maglia del “Toro” (cinque solo nello scorso campionato).

Prestazioni che gli sono valse le attenzioni di diverse big del campionato: indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione parlavano di un tentativo della Juventus già in quest’ultima sessione di mercato. Tentativo al quale Cairo ha risposto con un due di picche. Le pretendenti, però, si faranno nuovamente vive in estate. Il destino di Bremer lo proietta verso lidi più prestigiosi.

