Ufficiale: Baroni non è più il tecnico della Cremonese. Al suo posto torna Rastelli?

La Cremonese ha appena esonerato Marco Baroni. Il tecnico toscano paga con la perdita del posto il pessimo ruolino di marcia nelle sue 12 panchine, di cui una in Coppa Italia, nelle quali ha ottenuto appena 11 punti senza riuscire a risollevare una squadra costretta a barcamenarsi in zona retrocessione.

Costruita per andare ai playoff e riaffidata a Massimo Rastelli, la Cremonese, dopo un inizio promettente, si è progressivamente arenata ed è finita nei bassifondi. Allontanato il tecnico campano e assunto Baroni ad ottobre, la situazione è via via peggiorata e ora la realtà vede i lombardi quartultimi con un solo punto di vantaggio sul Cosenza terzultimo.

Il successore non è ancora noto né ci sono indiscrezioni sui nomi in ballo, anche se non si esclude il ritorno di Rastelli, che al momento del suo esonero aveva collezionato un ruolino certamente insoddisfacente, ma migliore con 10 punti in sette partite.

Con questo siamo arrivati a sei esoneri stagionali, il secondo nel nuovo anno solare dopo quello di Oddo in favore di Cosmi al Perugia e il secondo stagionale per la Cremonese.

Non è però escluso che poco prima che si torni in campo salti qualcun altro: è a rischio, infatti, la permanenza di Roberto Muzzi ad Empoli, con la squadra toscana invischiata parimenti ai grigiorossi nella zona retrocessione e molto peggiorata sotto la gestione del tecnico romano, alla sua prima panchina in carriera.

