Ufficiale: Balotelli firma con il Vasco da Gama

Sembra proprio che la carriera di Mario Balotelli sia destinata a proseguire in Brasile. Il direttore sportivo del Vasco da Gama, l’italiano Fabio Cordella, fa il punto della situazione.

“Super” Mario Balotelli pare aver trovato finalmente la sua nuova squadra. Il Vasco da Gama e Balo hanno trovato l’accordo su tutto, manca solo la firma e dunque l’ufficialità.

Abbiamo visto il 30enne talento italiano allenarsi con il Franciacorta, squadra di Serie D, in queste settimane, in attesa della chiamata giusta e del progetto più adatto. Ora il club del presidente Alexandre Campello e Balotelli, a piccoli passi, sono sempre più vicini.

La conferma arriva dalle parole dello stesso direttore sportivo del club brasiliano, l’italiano Fabio Cordella: “A Balo piacerebbe molto venire qui da noi. Ha la maturità e la voglia giuste. Siamo d’accordo praticamente su tutto, dobbiamo solo ufficializzare. Spero di poter chiudere la trattativa al più presto, magari già per il 15 gennaio!”.

Il d.s, inoltre, ha rimarcato il fatto che il Vasco da Gama sia, insieme al Flamengo, il club più seguito in Brasile, con 25 milioni di tifosi al seguito e che, con il suo arrivo nei panni di direttore sportivo, sia pronto ad intraprendere un percorso di crescita basato sull’internalizzazione della squadra.

L’acquisto di Balotelli andrebbe, dunque, in questa direzione. Super Mario, qualora la trattativa andasse a buon fine, troverà come compagno di squadra una vecchia conoscenza della Serie A, Leandro Castan, che ha vestito le maglie di Roma, Cagliari, Torino e Sampdoria.

Che sia l’ultimo treno della sua carriera per riacquistare un pò di quella credibilità di atleta e talento che solo a tratti ha messo in mostra, questo non lo sappiamo.

Ma, dopo la deludente parentesi con le Rondinelle del Brescia nello scorso campionato di Serie A (5 gol in 19 presenze e tante “balotellate” con il presidente Cellino), una nuova occasione è lì, dietro l’angolo. Il Brasile tenta Balo.

