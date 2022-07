Ufficiale, addio Bayern Monaco: Lewandowski al Barcellona

Affare fatto! Il Barcellona acquista il super-bomber polacco che si aggregherà ai blaugrana già durante la tournee di Miami.

Il Barcellona aveva promesso un grande colpo ad effetto e pare proprio che l’attesa sia finita.

Robert Lewandowski, bomber polacco, è un nuovo giocatore dei blaugrana dopo aver accettato un contratto triennale con opzione per il quarto.

Il Bayern Monaco, dopo settimane di tira e molla con dichiarazioni che lasciavano intendere una vera e propria lotta per blindare l’attaccante fino alla scadenza del proprio contratto, deve desistere accettando le richieste del calciatore.

I bavaresi riceveranno, dall’operazione, 50 milioni di euro, mentre Lewandowski avrà ciò che stava cercando dall’inizio del calciomercato, ovvero una nuova esperienza al di fuori della Bundesliga.

RL9 è pronto a vestire una delle maglie più pesanti del panorama calcistico e arriva al Barcellona dopo una delle stagioni più complicate mai disputate dai blaugrana che, orfani di un vero e proprio punto di riferimento, avranno in Lewandowski la punta di diamante su cui ripartire.

Il calciatore non ha nascosto neanche per un giorno la sua volontà di andare al Barcellona ed è proprio per tale motivo che la trattativa si è potuta svolgere in grande serenità.

Diversa, invece, la situazione del Bayern Monaco che può essere, da un lato, felice di aver venduto il calciatore al prezzo richiesto, ma dall’altro lato la volontà della dirigenza era quella di tenere il polacco.

Dopo circa 344 gol in 375 presenze, si conclude una delle storie d’amore più vincenti e importanti della storia del calcio.

Oltre lo smisurato numero di gol e record battuti, Lewandowski lascia il Bayern Monaco dopo aver vinto 8 campionati, 3 coppe di Germania, 5 Supercoppe e 7 titoli da capocannoniere.

Per il Barcellona si tratta di un vero e proprio colpaccio, nonché l’occasione, per Robert, di potersi misurare in un nuovo panorama e un nuovo campionato.