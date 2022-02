Ufficiale, addio Arsenal: colpo Aubameyang per il Barcellona

Calciomercato estero: il Barcellona piazza il colpo Aubameyang! Risolto il contratto con l’Arsenal, il gabonese è pronto a vestire la maglia blaugrana.

Cala l’asso nell’ultimo giorno di mercato il Barcellona di Xavi: la squadra catalana ha chiuso per Pierre Emerick Aubameyang. Il gabonese, capitano dell’Arsenal, ha rescisso con i “Gunners” ed è pronto ad accordarsi con la società catalana che lo ingaggerà a parametro zero.

Un rapporto che si è sfaldato lo scorso 14 dicembre, quando l’Arsenal ha deciso di privarlo della fascia da capitano dopo che lui si era presentato in ritardo, al rientro da un viaggio all’estero non autorizzato. Ma sono diversi anni, in realtà, che su Aubameyang circolano voci relative a una cessione. L’attaccante è stato accostato a tanti club (Juventus compresa), che in questi anni avrebbero potuto garantirgli prospettive più ambiziose rispetto ai “Gunners”.

Ora arriva al Barcellona in un momento storico che vede il club catalano impegnato in un’opera di rifondazione. Non a caso, Aubameyang è stato accolto con grande entusiasmo dalla piazza catalana, che vede in lui un elemento di spessore sul quale gettare le basi della rinascita dopo un’annata piuttosto travagliata.

Aubameyang si prenderà un posto da titolare in attacco e la leadership nello spogliatoio, in attesa che i vari Pedri, Gavi, Ansu Fati saranno abbastanza maturi da creare un nuovo ciclo vincente.

