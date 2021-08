Ufficiale: Abraham alla Roma

Arriva l’ufficialità anche per la Roma: Tammy Abraham sarà un nuovo giocatore giallorosso. L’attaccante inglese dovrà rimpiazzare la partenza di Edin Dzeko che è passata all’Inter. Tiago Pinto ha chiuso la trattativa per 40 milioni di euro che andranno nelle casse del Chelsea. Il giocatore è stato immediatamente accolto dai tifosi capitolini.

Altro colpo per José Mourinho ad una settimana dall’inizio del campionato. Era nell’aria ma adesso è ufficiale l’arrivo nella capitale di Tammy Abraham del Chelsea . L’attaccante inglese è a tutti gli effetti un giocatore giallorosso. Nella giornata di ieri è arrivato all’aeroporto di Ciampino insieme a Tiago Pinto, la fidanzata ed il suo agente. Non sono mancati i tifosi che lo hanno accolto calorosamente.

La partenza di Edin Dzeko, arrivato all’Inter, aveva lasciato un vuoto in attacco. Sarà il classe 97 a ricalcare le orme del bosniaco e a portare sulle spalle la numero 9 giallorossa. Abraham è stato subito accompagnato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito e poi a Trigoria per una visita al centro sportivo. Per lui era previsto anche un isolamento per l’arrivo dall’Inghilterra che però non si è concretizzato per via di una deroga del Ministero della Salute.

Roma, Abraham nuova pedina

Abraham, infatti, però dovrà attendere l’iter burocratico, a Londra, per ottenere il visto in quanto extracomunitario e quindi dovrà ritornare nel Regno Unito. Il giocatore è costato ben 40 milioni con un ingaggio di circa 5 milioni di euro. Il Chelsea, però, ha imposto una clausola di riacquisto sul giocatore, che parte dal 2023, per una cifra che si aggira attorno agli 80 milioni di euro.

I tifosi sono in visibilio e attendono il momento in cui scenderà in campo. Quasi sicuramente salterà la partita di andata contro il Trabzonspor, per la Conference League, ed anche la partita di esordio contro la Fiorentina. Abraham potrebbe esserci già alla seconda giornata nel match contro la Salernitana.

