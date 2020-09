UEFA Europa League 2020-2021, 2° turno preliminare: il Milan passa, brivido Tottenham, ok Basilea, Wolfsburg e Rangers

Si è concluso il 2°turno preliminare della UEFA Europa League 2020-2021: tutto facile per il Milan che accede al prossimo turno vincendo 2-0 contro lo Shamrock Rovers con le reti di Ibrahimovic e Calhanoglu. Il prossimo avversario dei rossoneri saranno i norvegesi del Bodo/Glimt. Passa a fatica Mourinho, ok le altre big che si qualificano senza problemi al 3° turno.

Nelle giornate del 16 e 17 settembre 2020 si sono disputate le gare valide per il 2° turno preliminare della UEFA Europa League 2020-2021. Esordio nella competizione per il Milan, che in Irlanda supera con facilità l’ostacolo Shamrock Rovers grazie al gol nel primo tempo di Ibrahimovic e la rete nella ripresa di Calhanoglu. Rossoneri che settimana prossima a San Siro affronteranno i norvegesi del Bodo/Glimt. Fatica tantissimo il Tottenham di Mourinho che ha la meglio per 2-1 sui bulgari del Plovdiv solo nei minuti finali grazie a Kane e Ndombelé dopo essere andato in svantaggio e giocando in 11 vs 9 per via di due espulsioni avversarie.

Passa il Rosenborg con un netto 5-1 al Ventspils, ok il Granada con il 4-0 al KF Teuta. 5-0 dei Rangers sui Lincoln Red Imps. Al 3° turno anche il Galatasaray (3-1 al Neftci), il Copenagen vince il Derby scandinavo contro il Goteborg per 2-1. Tutto ok anche per Standard Liegi (2-0 al Bala Town FC) e Wolfsburg (4-0 al FK Kukesi). Passano anche il Basilea (2-1 al’Osijek), il Reims (1-0 agli svizzeri del Servette) e il Malmo col 2-0 all’Honved. Da segnalare il pirotecnico 6-6 tra la Steaua Bucarest e i serbi del Backa Topola: partita poi risoltasi ai rigori con la vittoria della squadra rumena.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS