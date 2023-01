UEFA: come cambiano Nations League, Qualificazioni Europei e Mondiali

Il Comitato Esecutivo UEFA cambia fromat alla Nations League e alle qualificazioni di Europei e Mondiali.

Nella giornata odierna il Comitato Esecutivo UEFA ha annunciato a Nyon una serie di modifiche che verranno apportate alla Nations League e alle qualificazioni Europe e Mondiali. Alla Nations League verranno aggiunti i Quarti di finale, che si giocheranno nel mese di marzo per poter dare continuità tra lo svolgimento della fase a gironi che si terrà a novembre e quella delle Finals che si giocheranno a giugno. Le vincitrici e le seconde classificate della Lega A accederanno direttamente ai Quarti di finale, che saranno basati sul criterio di Andata e Ritorno le vincitrici poi si qualificheranno a loro volta per le Finals a quattro squadre. La terza classificata della Lega A e la seconda della Lega B, così come la terza classificata della Lega B e la seconda della Lega C, saranno impegnate in uno spareggio per la promozione/retrocessione con partite in casa e in trasferta.

Per quanto riguarda le qualificazioni di Europei e Mondiali, le nazionali saranno sorteggiate in 12 gironi da quattro e cinque squadre, un principio che punterà a rendere la fase a gironi quanto più avvincente e imprevedibile. Le squadre coinvolte nei gironi da cinque inizieranno le proprie gare nel mese di marzo, a meno che una delle seguenti non sia ancora impegnata nei match di Nations League, in quel caso avrebbero inizio a giugno. Periodo di inizio differente, invece, per le squadre impegnate nel girone da quattro che cominceranno le proprie gare di qualificazioni nel mese di settembre e le vincitrici dei gironi potranno accedere direttamente ai Mondiali o agli Europei.

Il Comitato Esecutivo, oltre alle modifiche apportate ai vari format, ha anche annunciato lo spostamento della sede della Supercoppa Europea che non sarà più Kazan, ma Atene.