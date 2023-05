Udinese-Napoli 1-1, Spalletti: “Lo scudetto è merito di tutti ed anche di Maradona. De Laurentiis deve parlare con me del futuro”

Il Napoli pareggia in casa dell’Udinese ed ottiene il terzo tricolore della sua storia. Osimhen risponde al gol di Lovric.

Finalmente il giorno tanto agognato è arrivato. Il Napoli è campione d’Italia per la terza volta. La squadra è esplosa di gioia alla Dacia Arena, non si attendeva altro. Luciano Spalletti naturalmente è super felice della prestazione dei suoi giocatori. Lo scudetto è merito di tutti ma soprattutto di un tifoso che, da lassù, sarà impazzito di gioia: Diego Armando Maradona.

E’ stata la mano di Dios, ha ammesso Spalletti, questa volta è vero, dopo i tanti sfottò che hanno visto protagonista Dia, il giocatore della Salernitana. L’emozione è indescrivibile per Spalletti che deve ringraziare ogni singolo calciatore per aver dato il suo contributo importantissimo. Ma soprattutto deve tutto ai tifosi che sono accorsi anche ad 800 km di distanza.

Già lo scorso anno si credeva fermamente allo scudetto ma qualcosa è andato storto. Questa volta, merito anche di una squadra rinnovata, il Napoli è riuscito a raggiungere il grande obbiettivo. Si sapeva che il Napoli non sarebbe venuto in gita ad Udinese, l’Udinese è una squadra molto ostica merito anche di un grande allenatore come Sottil.

A vedere la gente di Napoli esultare, Spalletti non può non provare una grandissima emozione. Questo entusiasmo sarà triplicato o quadruplicato domenica contro la Fiorentina. Il Napoli campione ritorna nel proprio stadio e già si prevede una bolgia immensa. I tifosi meritano tutto questo, ha ammesso Spalletti, che però non ha lasciato trapelare niente del suo futuro.

Dovrà parlarne con Aurelio De Lurentiis, ha ammesso. Il patron azzurro ieri ha fatto un discorso alla squadra, lui vorrebbe il tecnico toscano ancora con sé. Adesso è inutile parlare di futuro, il Napoli vuole godersi l’immensa festa, attesa da trentatré anni.