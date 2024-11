Udinese-Juventus, dove vedere il match valido per la 11ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 02 novembre alle ore 18:00 presso l’Enery Blue Stadium di Udine. Udinese-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Udinese-Juventus, 11° giornata di Serie A

Udinese-Juventus. La Juventus di Thiago Motta sta rallentando un po’ troppo in campionato. Due pareggi con tante reti all’attivo e altrettante al passivo. 4 contro l’Inter e 2 contro il Parma. 6 reti prese in due partite, quando fino all’8 giornata ne aveva subita una soltanto.

Ora è stata scavalcata da un buon numero di squadre in classifica, per la precisione tre: Fiorentina, Atalanta e Lazio. Il Napoli si allontana a +7, la situazione comincia a farsi difficile. Il gruppo è giovane, devono ancora amalgamarsi bene.

24 anni di media, hanno un ardore e un fuoco importante, ma peccano in lucidità. Sono questi i motivi secondo Thiago Motta, con l’inesperienza di questi giovani.

Ora dovrà cercare di riequilibrare un reparto che pare essere a pezzi. DI fronte avranno un’avversaria di livello, che sta gareggiando senza timidezza, ma piena di entusiasmo.

Udinese-Juventus. La formazione di Runjaic è una delle sorprese di questa stagione. Ha iniziato il campionato in maniera positiva, quindi difficilmente avrà difficoltà nel raggiungere la salvezza. Salvo imprevisti, sempre dietro l’angolo, la squadra friulana è in lotta per una competizione europea.

Hanno 16 punti in classifica, 14 reti fatte e subite, ma comunque un altro spirito e un’altra mentalità rispetto alla scorsa stagione. Un team decisamente più aggressivo, che non si spaventa a fare pressing nella metà campo avversaria, prova a costruire con il pallone tra i piedi.

Match interessante e da vedere.

Dove vedere Udinese-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 02 novembre

02 novembre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Udinese-Juventus match della 11° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Udinese-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Udinese-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Udinese Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Udinese-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Udinese-Juventus, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Davis; Lucca. Allenatore: Runjaic

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, McKennie; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta

