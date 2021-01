Udinese-Inter 0-0, dichiarazioni post-partita Conte: “Poco brillanti nell’ultimo passaggio. Con Maresca divergenze sui minuti di recupero”

Termina 0-0 il match tra Udinese e Inter valido per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Per i nerazzurri un pareggio, che non permette l’aggancio al primo posto al Milan, il quale è ufficialmente Campione d’Inverno.

Un Antonio Conte un po’ amareggiato ha così analizzato il match nel post-partita: “Oggi siamo stati poco brillanti soprattutto nell’ultimo passaggio. Dobbiamo tenere la calma, partite così aiutano a fare quegli step di crescita decisivi per poi poter tornare a vincere”.

L’espulsione e il diverbio con l’arbitro Maresca: “Non è successo nulla di particolare tra me e Maresca. Semplicemente eravamo in disaccordo sulla quantità di recupero da dare. Secondo il mio parere in quel secondo tempo si è giocato davvero poco”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Derby di Coppa Italia: “Cercheremo di dare il meglio in Coppa Italia, onorando la competizione e provando a battere il Milan. Chiaramente ci saranno dei cambi. Nell’11 iniziale ci sarà chi ha giocato un po’ meno queste ultime gare. Mi sento di dare comunque priorità al campionato, competizione che oltre a portare un ipotetico scudetto dà anche l’accesso in Champions League”.

Bilancio del girone d’andata: “Preferisco che questo tipo di valutazioni le facciano gli altri. Quello che posso dire io, in totale certezza, è che questi ragazzi hanno fin qui dato il massimo e onorato questa maglia come la storia di questo glorioso club merita”.

