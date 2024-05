Video Highlights Udinese-Empoli 1-1 : Sintesi 19-05-2024

Video Gol e Highlights Udinese-Empoli 1-1 , 37° giornata di Serie A: due rigori agli ultimi minuti realizzati da Niang e Samardzic per il pareggio finale!

Ancora tutto da decidere all’ultima giornata, per sapere chi tra queste due squadre e non solo lascerà la Serie A. Una partita che ha visto un ottimo approccio dei padroni di casa, con possesso palla e poche occasioni da goal. I toscani, dal canto loro, hanno provato a costruire delle manovre offensive. Verso il novantesimo avevano la partita in pugno con il rigore calciato da Niang, ma poi vengono raggiunti in extremis da un altro rigore calciato da Samardzic.

Udinese-Empoli, 37° giornata di Serie A

Sintesi di Udinese-Empoli 1-1 :

Prima azione pericolosa, o perlomeno che non inquadra la porta è degli ospiti con Grassi che colpisce un pallone da corner, ma non riesce ad inquadrare la porta.

Due minuti più tardi azione per i padroni di casa. Da corner cross verso il primo palo, sulla ribattuta arriva Ehizibue che manda alto.

Match equilibrato, con le due formazioni che non vogliono scoprirsi troppo. Punti pesanti al Bluenergy Stadium di Udine.

A metà del primo tempo prima vera occasione per i padroni di casa. Kamara crossa dalla sinistra, Lucca viene anticipato, il pallone termina nella zona di Wallace, il quale calcia forte, ma centrale. Caprile riesce a sventare la minaccia in angolo!

Quando mancano sette minuti al termine della prima frazione, da un cross dalla destra, il pallone termine a nella zona dell’area piccola, Maleh da fuori colpisce in porta sotto la traversa! L’arbitro, richiamato dal VAR, annulla la rete per una gomitata di Niang ai danni di Bijol in area di rigore. SI rimane sullo 0-0.

La formazione toscana è in possesso palla, che prova a costruire ancora delle azioni pericolose. Padroni di casa che si sono un po’ rintanati, non riuscendo più a riversarsi nell’area avversaria con costanza come prima.

Al dodicesimo minuto clamorosa occasione per l’Udinese! Lucca si proietta verso la porta avversaria, serve un pallone al centro per Davis che da pochi passi manda fuori!

Verso il novantesimo Niang prova il destro dalla distanza, la deviazione di Ferreira manda in calcio d’angolo.

VANTAGGIO DELL’EMPOLI! Calcio di rigore concesso alla formazione toscana per fallo di Samardzic su Cambiaghi. Dal dischetto va lo stesso attaccante francese che realizza con freddezza e lucidità!

Succede di tutto negli ultimi minuti della partita con l’Udinese alla caccia della rete del pareggio! Fazzini trattiene Payero in maniera irregolare. Calcio di rigore in favore dei friulani! Dal dischetto va Samardzic che realizza nell’angolo basso alla destra di Caprile!

La partita termina dopo quattordici minuti di recupero! 1-1 e tutto da decidere all’ultima giornata!

Highlights e Video Gol di Udinese-Empoli 1-1 :

Tabellino di Udinese-Empoli 1-1 :

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (55′ st Ebosele), Walace (87′ st Zarraga), Payero, Kamara (87′ st Ferreira); Samardzic, Success [7′ pt da Silva (55′ st Davis)]; Lucca. Allenatore: Cannavaro

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski (59′ st Walukiewicz), Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni (59′ st Fazzini), Grassi (80′ st Marin), Maleh, Pezzella; Cancellieri (80′ st Cambiaghi), Cerri (30′ pt Niang). Allenatore: Nicola

Arbitro: Marco Guida (Torre Annunziata)

Marcatori: 90′ st Niang su rig (E), 103′ st Samardzic su rig. (U)

Ammonizioni: Grassi (E), Perez (U), Bastoni (E), Ismajli (E), Gyasi(E), Marin (E)

Espulsioni: Grassi (E)

