Udinese-Atalanta 2-6: presentato ricorso al Giudice Sportivo per irregolarità

Udinese-Atalanta potrebbe essere stata viziata da irregolarità. Il club friulano, infatti, vorrà presentare un ricorso in seguito alla gara contro la Dea. Intanto aumentano le positività nel club bianconero.

La situazione Covid continua a peggiorare sempre di più in Italia. Il mondo dello sport, infatti, sta attuando tutte le misure possibili per contenere l’ondata. Tra queste c’è la capienza non oltre 5000 spettatori per due giornate. Però, i casi Covid continuano ad aumentare tra tutte le società. Oltre al Napoli e al Bologna, c’è anche un’altra squadra che è tra le più colpite dell’intero campionato: l’Udinese.

Tra i friulani c’è un vero e proprio focolaio. Questo ,però, non è bastato ad impedire la partita contro l’Atalanta. Infatti, secondo il nuovo protocollo, se la rosa è formata da almeno 13 giocatori (più un portiere) si deve giocare. Contro un’Atalanta con tutti i suoi uomini, l’Udinese è stata strapazzata con un sonoro 6-2. Ma le polemiche dei bianconeri non sono mancate dopo la gara di domenica sera.

Udinese, nuovo positivo: aveva giocato contro l’Atalanta

A far arrabbiare l’Udinese non è stata solo la terribile sconfitta ma qualcosa che non quadra nello svolgimento del match della Dacia Arena. La Lega di Serie A ha impedito il rinvio della partita, con l’approvazione delle nuove norme, ma i bianconeri non ci stanno. L’Udinese, infatti, presenterà ricorso al Giudice Sportivo per delle irregolarità nell’incontro casalingo contro la squadra di Gian Piero Gasperini.

Tra l’altro ieri in squadra c’è stata la positività di un giocatore che aveva giocato proprio contro gli orobici. L’ASL locale aveva imposto l’isolamento ma poi la Lega lo aveva riabilitato. L’Udinese ha comunicato, tramite il proprio profilo Twitter, il ricorso:

“Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese – Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022“.

